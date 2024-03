Bisseck pronto a salire in cattedra, è il momento di prendersi l’Inter

Per Yann Bisseck sta, per forza di cose, per aumentare il minutaggio e lo spazio nella difesa dell’Inter. Il motivo è l’infortunio di Stefan de Vrij con l’Olanda, oltre alla possibile squalifica per Francesco Acerbi.

PIÙ SPAZIO – Nelle occasioni avute in stagione, Yann Bisseck ha fatto vedere davvero grandi cose, non ultima il gol vittoria nella trasferta contro il Bologna. Ora, per lui, si prepara il momento della verità: con la possibile squalifica di Francesco Acerbi e l’infortunio di Stefan de Vrij, una delle alternative previste da Simone Inzaghi è quella di spostare Benjamin Pavard al centro della difesa. Lasciando così uno spazio a destra proprio per Bisseck (in alternanza con Matteo Darmian, che servirà però anche sulla fascia destra con Denzel Dumfries). A partire da Inter-Empoli, dunque, il difensore tedesco avrà per forza di cose parecchie possibilità. E, perché no, l’occasione di provare a giocarsi un posto per l’Europeo…