Inzaghi in un tunnel: ansia in difesa! Ecco chi sta per rientrare

Simone Inzaghi in apprensione: il tecnico dell’Inter, con Acerbi che rischia grosso, perde anche un altro pezzo pregiato della difesa. Intanto, gli infortunati lavorano bene ad Appiano pronti a rientrare per metà o fine aprile.

STOP – Con il caso-Acerbi che tiene banco in casa Inter, Simone Inzaghi rischia di perdere anche un secondo difensore in vista del rientro in campo per il giorno di Pasquetta. Il tecnico nerazzurro, nel pomeriggio di oggi, ha appreso dello stop muscolare di Stefan De Vrij con l’Olanda. L’olandese, salterà le due sfide contro Scozia e Germania. La sua assenza in dubbio per la sfida contro l’Empoli, si aggiunge probabilmente a uno stop disciplinare per Francesco Acerbi che sarà ascoltato dalla Procura nella mattinata di domani dopo l’insulto razzista a Juan Jesus nella gara di domenica scorsa tra Inter e Napoli. Nell’allenamento odierno Inzaghi ha lavorato con pochi calciatori: alle assenze dei Nazionali, si aggiungono anche gli stop fisici di Carlos Augusto e Stefano Sensi che stanno lavorando in solitaria prima di rientrare nei convocati e tornare ad allenarsi in gruppo.

RIENTRO – Nella sfida contro l’Empoli, l’Inter dovrà fare sicuramente a meno di Juan Cuadrado che rientrerà in campo poco prima del derby di Milano dopo l’intervento al tendine a cui si era sottoposto a dicembre. Lungo stop anche per Marko Arnautovic, al secondo infortunio stagionale: l’austriaco starà fuori ancora per un po’ con il rientro fissato per fine aprile. L’attaccante ex Bologna sta continuando a sottoporsi alle terapie dello staff medico nerazzurro per rientrare senza anticipare i tempi. Proprio per questo l’Inter può ringraziare la pausa delle Nazionali così da permettere agli infortunati di recuperare una settimana di allenamenti ed esserci per lo sprint finale con una seconda stella all’orizzonte e il ventesimo scudetto sempre più vicino.