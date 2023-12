Jacobelli: «Lazio-Inter, due strade! Inzaghi criticato? Porta risultati»

Jacobelli ha presentato Lazio-Inter, partitissima della sedicesima giornata di Serie A. Poi difende il grande lavoro di Simone Inzaghi.

IL DUELLO − Xavier Jacobelli presenta il match di questa sera: «Incrocio Ro ma, Stadio Olimpico, qui comincia la fuga scudetto dell’Inter o la rincorsa della Lazio verso la zona Champions. Tertium non datur. Il pareggio della Juve a Marassi offre a Inzaghi due risultati su tre: se pareggia, raddoppia il vantaggio su Allegri; se vince, sale a +4. La sconfitta di Madrid non ha impedito alla Lazio di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, anche se domani dall’urna di Nyon potrà uscire di tutto, considerate quali avversarie abbiano vinto i gironi. Tuttavia, per Sarri e per i biancocelesti, conta solo e soltanto l’oggi».

OBIETTIVO − Jacobelli su numeri e statistiche: «L’Inter è una schiacciasassi: realizza 2,47 gol a partita e, in Europa, solo Bayern, Bayer e Psg hanno fatto meglio sino a questo momento. Inoltre, è fattore di mera consolazione statistica sapere come, da cinque anni, i nerazzurri non vincano all’Olimpico e, contro di loro, le squadre di Sarri non abbiamo mai perso in casa. Inzaghi, già negli ottavi di Champions con due turni di anticipo, ha dosato gli sforzi dei suoi affrontando la Real Sociedad e si è pure beccato critiche superficiali e ingenerose per avere impiegato part time Barella e Lautaro. Come se anche i muri di San Siro non sapessero che la seconda stella è un obiettivo talmente importante per l’Inter da imporre un sistematico turn over che Simone osserva con criterio quasi scientifico. I risultati si vedono».

Fonte: Corriere dello Sport – editoriale di Xavier Jacobelli