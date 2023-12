Lazio-Inter, Patric dalla panchina. Un dubbio in attacco − CdS

Per Lazio-Inter è soltanto questione di ore. Stasera l’Olimpico accenderà i riflettori per il match clou del sedicesimo turno. Sarri recupera Patric, ma sarà in panchina. Poi un ballottaggio.

PROBABILE − Sta per finire il countdown per Lazio-Inter. Stasera all’Olimpico, il grande match della sedicesima giornata di Serie A. Sarri recupera Patric in difesa, dopo l’attacco influenzale che lo ha estromesso dalla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Partirà però dalla panchina, la coppia dovrebbe essere composta da Gila e Casale. In avanti, il dubbio è tra Ciro Immobile e Taty Castellanos. Al momento, in vantaggio l’attaccante della Nazionale. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.