VIDEO – Torino-Empoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Empoli, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Torino-Empoli 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Sette punti nelle ultime tre partite per il Torino, che torna ad affacciarsi nella zona più interessante della classifica. Partita vivace sin dai primi minuti. Al quinto, Sanabria sfiora il vantaggio dopo una fuga dalla sinistra di Zapata. Il paraguaiano si gira in area trovando la parata di Berisha. Al nono, lo stesso Sanabria trova una perla in rovesciata, ma arbitro e assistente annullano per offside. Un vero peccato per la bellezza rara della rete. Al 25′, il Torino trova il meritato vantaggio: ancora Sanabria molto ispirato lancia Bellanova a destra, cross dell’ex Inter e precisa incornata sottoporta di Duvan Zapata. L’Empoli si affaccia in avanti per la prima volta al 33′ trovando addirittura la rete del pari con Ebuehi. Ma dopo lunga revisione al Var, l’arbitro annulla per fuorigioco millimetrico del difensore. Nella ripresa, il ritmo cala e anche le occasioni da rete latitano. Il Torino controlla bene, rischiando solamente in un’occasione con Cancellieri bloccato in uscita bassa da Milinkovic Savic.

Fonte: canale ufficiale YouTube della Serie A