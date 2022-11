Jacobelli: «Inter, Bologna senza timori referenziali! Da capire la risposta»

Jacobelli discute sul periodo dell’Inter, andata nuovamente in crisi dopo il KO contro la Juventus di tre giorni fa. A San Siro arriva il Bologna, squadra reduce da 4 vittorie di fila

RISPOSTE − L’editorialista Xavier Jacobelli è intervenuto su Tmw Radio analizzando la situazione in casa nerazzurra: «Mai sentito Beppe Marotta esprimersi in termini così preoccupanti. La classifica ci dice che ad oggi l’Inter è a meno 14 dal Napoli, questa discrepanza tra rendimento interno e rendimento esterno ci dice che la formazione di Simone Inzaghi in campionato abbia accusato una serie di risultati negativi tali da preoccupare la dirigenza nerazzurra. Sappiamo quando sarà importante qualificarsi in Champions League. Importante capire come l’Inter reagirà al KO di Torino contro un Bologna reduce da 4 vittorie di fila e senza timori referenziali. Ma l’Inter è nella condizione che non può più sbagliare nulla in campionato».