L’Inter ha problemi in trasferta, ma in casa? A San Siro va tutto bene?

L’Inter ha problemi in trasferta. Questo è un fatto, e anche un mantra che stanno ripetendo tutti. Ma attenzione a ridurre la questione al giocare in casa o in trasferta.

PROBLEMA IN TRASFERTA – L’Inter ha un problema con le trasferte. Un fatto visto che delle cinque sconfitte stagionali in Serie A quattro sono arrivate lontane da San Siro. Con il record negativo di reti subite, ben sedici. Dopo l’ennesima prestazione non soddisfacente a Torino, Marotta è stato il primo a parlare apertamente di questa situazione. E a seguire continuano a ripeterlo un po’ tutti. Attenzione però a ridurre a questo la situazione nerazzurra. Siamo sicuri che tra le mura amiche vada tutto bene?

NUMERI IN CASA – Formalmente i dati parlano di sei partite giocate a San Siro. Cinque vittorie e una sconfitta, tredici gol fatti e tre subiti. Numeri chiaramente diversi. Ma l’errore sta nel fermarsi a questo. Pensare che sia tutto a posto e relegare la questione a un solo ambito. Perché non si può ignorare il calendario dell’Inter tra casa e trasferta.

QUESTIONE DI CALENDARIO – L’Inter a San Siro ha affrontato, nell’ordine, Spezia, Cremonese, Torino, Roma, Salernitana e Sampdoria. Indovinate quale ha perso? L’unico big match, coi giallorossi. E due dei tre gol complessivi subiti arrivano proprio in quella gara. Il calendario in trasferta è stato nettamente più duro. Con il derby, la Lazio, l’Udinese e la Juventus. Tutti big match, anche a Udine in quel momento, tutti persi. Ma è una questione di calendario. La Roma è un segnale di allarme ben chiaro: San Siro non è sicuro.