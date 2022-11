Inter Primavera, buon risultato contro la Juventus: nel 2023 la ripresa

L’Inter Primavera riesce a strappare un punto a Torino contro la Juventus grazie al rigore di Iliev. Buon risultato per i ragazzi di Chivu, che chiuderanno il loro 2022 contro l’Udinese domenica pomeriggio

IN RIPRESA – L‘Inter Primavera infila il terzo risultato utile consecutivo. I nerazzurri, dopo la vittoria con la Fiorentina e il pareggio contro il Frosinone, strappano un punto contro la Juventus di Paolo Montero, attualmente al secondo posto in classifica. Un pareggio sofferto, che i nerazzurri raggiungono anche con un pizzico di fortuna. Ma la fortuna aiuta gli audaci, e Cristian Chivu – come sottolineato nelle pagelle – lo è stato, inserendo tanti giocatori offensivi per cercare di raggiungere il pareggio dopo il vantaggio bianconero.

CONCLUSIONE – Il prossimo impegno dei nerazzurri è domenica contro l’Udinese alle ore 14,30. Dai bianconeri di Torino ai bianconeri di Udine, la partita si giocherà però a Milano. La cosa paradossale è che si può parlare di scontro diretto tra le due compagini. L’Udinese, infatti, è penultima a 4 punti, proprio dietro ai nerazzurri, fermi a 8. La speranza è che i nerazzurri riescano a concludere il proprio 2022 con una vittoria, che darebbe molta speranza in ottica futura e permetterebbe ai ragazzi di Chivu di ripartire a mille nel 2023, sia in campionato che in UEFA Youth League.