Dalmat: «Inter, a giugno altro tecnico e presidente! Porto? Così si esce»

Dalmat tuona contro l’Inter e sprona ad un cambiamento in vista della prossima estate. Via Inzaghi e Zhang per costruire una grande squadra. Poi una considerazione sul Porto. Il suo intervento tramite il proprio account Instagram

CAMBIAMENTI − Dalmat chiama ad una rivoluzione la prossima stagione: «Periodo difficile per l’Inter, lo abbiamo conosciuto alla vigilia della stagione. Poi abbiamo avuto un periodo buono ma la sconfitta con la Juventus ha fatto male e abbiamo realizzato diverse cose. L’Inter contro le grandi squadre ha fatto male: Lazio, Milan, Roma e Juventus. Con la Fiorentina abbiamo vinto soffrendo, mentre il Barcellona non è più quello di prima e poi è un’altra competizione. Il Porto? Buona squadra soprattutto in casa, se l’Inter gioca ancora così non ce la farà. Speriamo di raccogliere 6 punti contro Bologna e Atalanta. Sei punti prima del Mondiale. Per il mercato la società non ha soldi, sarà una stagione molto difficile. Dobbiamo andare tra le prime 4 per andare in Champions League. L’anno prossimo quasi sicuro ci sarà un cambio di allenatore, un cambio di presidente con il club che sarà comprato da un nuovo proprietario con più soldi. L’Inter ha bisogno di grandi giocatori, deve far sognare i tifosi come 10-20 anni. Tutti vogliono divertirsi a San Siro».