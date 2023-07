Jacobelli: «Correa una squadra la trova! Attacco, soluzione Inter»

Jacobelli è sicuro: a settembre, quando sarà finito il mercato, Correa non sarà più un giocatore dell’Inter. Il giornalista ha dato la sua certezza nel corso della trasmissione Radio Radio – Lo Sport.

GRANDE FLOP – Joaquin Correa è all’Inter da due anni, ma sono più gli infortuni delle partite azzeccate. Xavier Jacobelli discute la sua posizione: «Il suo rendimento è stato condizionato da problemi fisici. Poi, mentre l’Inter entrava nel momento decisivo della stagione, il rendimento di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha impedito a Correa di essere titolare fisso. Vedremo quali saranno gli sviluppi, il mercato chiude a inizio settembre e credo che una squadra riuscirà a trovarla. È importante per la squadra nerazzurra proseguire su questo cammino, centrando colpi a parametro zero. André Onana è il primo, ma non dimentichiamoci di Hakan Calhanoglu».

BUONI MOVIMENTI – Oltre a Correa l’Inter deve sistemare altre situazioni. Jacobelli le analizza: «Un mercato saggio, un mercato intelligente e un mercato attenente ai vincoli di bilancio, che l’Inter non deve mai dimenticare e tenere sempre presente. Il fiore all’occhiello è Davide Frattesi, che porta energia al reparto di Simone Inzaghi. Yann Sommer è una garanzia, la plusvalenza di Onana è da record e conferma quanto Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sappiano operare molto bene pur coi vincoli di bilancio. Adesso bisogna capire chi arriverà nel reparto offensivo. Sappiamo dell’incontro con gli agenti di Alvaro Morata, che è molto attratto dalla Roma. Per Inzaghi è importante integrare il proprio attacco, dopo la vicenda Lukaku: di questo non dubito, una soluzione sarà trovata».