Inzaghi, un record d’inverno con l’Inter: ma al ritorno due trend da invertire! – CdS

Simone Inzaghi si è superato nella prima parte di stagione. Ma nel girone di ritorno dovrà superare due limiti avuti finora, non solo con l’Inter. Ne parla Corriere dello Sport.

RECORD – Il girone d’andata del campionato di Serie A si è concluso nel migliore dei modi per l’Inter: testa della classifica, con due punti in più sulla seconda, e titolo di campione d’inverno. Sorride anche Simone Inzaghi che, pur puntando alla seconda stella che è ancora troppo lontana, si gode il momento nerazzurro. E si gode, anche, un suo personalissimo record: la chiusura della prima parte di stagione a 48 punti. Si tratta del suo primato in carriere in Serie A, fra Inter e Lazio.

TABÚ – Per conquistare lo scudetto, ormai obiettivo stagionale dichiarato apertamente, è necessario guardare già avanti, però. La prima metà della stagione, nella quale l’Inter si è data da fare con 15 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, dev’essere la spinta per far meglio nei prossimi mesi. Se c’è qualcosa che Inzaghi deve migliorare, infatti, è il mantenere alta la concentrazione durante il girone di ritorno di campionato. Il mister piacentino, infatti, sia quando sedeva sulla panchina della Lazio, che su quella dell’Inter, al ritorno non è mai riuscito a fare meglio di quanto fatto all’andata. E, inoltre, sempre nella seconda parte di stagione, non ha mai superato la soglia dei 40 punti. Due trend che Inzaghi deve invertire assolutamente se vuole che quest’anno la sua Inter arrivi dritta alla meta.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia