Baschirotto sicuro: «Bastoni il migliore in Serie A! Come altri top»

Baschirotto ha parlato apertamente della sua ammirazione per Alessandro Bastoni, definendolo il miglior difensore della Serie A. In un’intervista rilasciata a TvPlay su Twitch ha fatto anche un paragone con i più grandi della storia.

I COMPLIMENTI – La stagione 2023-2024 è stata particolarmente positiva per Bastoni, che ha continuato a essere un elemento cruciale nella difesa dell’Inter. Con prestazioni solide e costanti, ha contribuito in modo significativo alla corsa del club nerazzurro per il titolo e nelle competizioni europee. Di questo ne ha parlato il collega Baschirotto: «Ha fatto una grande stagione, poi guardo spesso i difensori italiani perché a livello mondiale hanno sempre fatto la differenza. Infatti i miei idoli sono Cannavaro, Nesta e Maldini. Ma anche lo stesso Chiellini, uno che andava sempre al sodo».

Bastoni paragonato ai più grandi, una crescita continua

L’elogio di Federico Baschirotto è un ulteriore segnale della crescita e dell’affermazione di Alessandro Bastoni come uno dei migliori difensori non solo della Serie A, ma anche del panorama calcistico europeo. Con il futuro ancora tutto da scrivere, Bastoni continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l’Inter e un esempio di eccellenza difensiva per tutti gli appassionati di calcio.