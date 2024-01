Taremi no subito. L’Inter è a caccia di un’occasione: dipenderà da due fattori – TS

Taremi è il nome seguito da tempo per rinforzare l’attacco ma a gennaio non sarà possibile. Come ribadito questa mattina da Tuttosport, l’Inter a gennaio potrebbe sfruttare un’occasione ma dipenderà da due fattori ben precisi.

REPARTO DA MIGLIORARE – La partita col Verona ha ribadito il limite più evidente della rosa interista nella prima metà di stagione: l’abissale differenza in attacco tra la coppia titolare e i sostituti. Servirebbe rinforzare il reparto offensivo, ma ad oggi non ci sono spiragli in tal senso. Ma ci sono un paio di circostanze che saranno valutate prima di fine mese. La prima è legata all’esito della Supercoppa in Arabia Saudita, che porterà 7 milioni nelle casse di chi conquisterà il trofeo. La seconda è relativa al futuro di Alexis Sanchez: in caso di uscita del cileno, l’Inter potrebbe muoversi. Fino a questo momento Sanchez non ha dato segnali di voler accettare offerte dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita. In ogni caso non sarà facile per l’Inter mettere a segno un colpo in attacco. Mehdi Taremi viene monitorato a parametro zero a giugno: l’arrivo di Tajon Buchanan impedisce un approdo anticipato non essendoci più slot per gli extracomunitari anche in caso di addio a Sanchez. Il profilo più praticabile dovrebbe essere quello di un attaccante poco impiegato in Serie A.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi