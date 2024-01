VIDEO – Roma-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Atalanta, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



PARI ED EMOZIONI − Roma-Atalanta 1-1 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. All’Olimpico, match di rara intensità tra Roma e Atalanta. Un vero e proprio spot per il calcio italiano con entrambe le squadre che ci provano fino all’ultimo. La partita si sblocca subito al minuto 8: traversone dolce di Miranchuk e preciso colpo di testa di Koopmeiners ad anticipare Karsdorp. La Roma però c’è e risponde colpo su colpo. Al 22′ doppia occasione prima con Lukaku e poi con Ederson, che rischia l’autogol nella propria porta. Un minuto dopo, è la Dea a sfiorare il raddoppio con De Ketelaere, che da due passi sbatte contro Rui Patricio. Al 37′, i giallorossi la pareggiano: Karsdorp colpisce a colpo sicuro, Kolasinac salva sulla linea, ma Aureliano vede un fallo di Ruggeri sull’esterno olandese. Dal dischetto non sbaglia Dybala. Nella ripresa, il ritmo non cala, ma è la Roma a provarci di più. Al 55′ grande risposta di Carnesecchi, che ci mette una pezza sul rischio autogol di Holm. Al 60′ Dybala si mette in proprio, ma sulla sua strada trova ancora l’ex portiere della Cremonese. All’80’, si rivede Lukaku che ci prova col destro non trovando la porta di un nonnulla. Nel finale, Mourinho si fa espellere al 93′ per proteste dopo un fallo fischiato a Lukaku. Salta il Milan.

Video con gli highlights di Roma-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.