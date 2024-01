Inter, una panchina delle meraviglie: le doppie alternative premiano Inzaghi – CdS

Inzaghi si gode la panchina lunga dell’Inter, grazie alla quale riesce a inventare e a gestire le energie. L’edizione di Corriere dello Sport lo mette in evidenza.

SOLUZIONI PRODUTTIVE – Quella di Davide Frattesi in Inter-Verona è solo una delle tante risposte positive ricevute da Simone Inzaghi da parte della panchina nerazzurra. Non solo chi viene schierato dal 1′ risulta decisivo, ma anche chi è chiamato al proprio compito nel corso della partita. Una serie di assist prodotti dal piede di nerazzurri buttati dentro nel secondo tempo delle gare rendono chiaro il quadro nerazzurro. Si tratta, per esempio, di quello di Marko Arnautovic contro il Monza, quello di Juan Cuadrado contro Fiorentina e Napoli, quello di Denzel Dumfries contro il Torino e quello di Federico Dimarco col Bologna in Coppa Italia.

ALTERNATIVE NECESSARIE – Questi assi nella manica che l’Inter può sfruttare nel corso dei 90 minuti di ogni partita hanno permesso a Simone Inzaghi di effettuare una vera e propria cavalcato nel corso del girone d’andata di Serie A. La panchina nerazzurra, così ampia e vasta, ricca di elementi rilevanti come quelli presenti, assicura ogni settimana delle doppie alternative preziosissime. Soprattutto quando gli impegni si moltiplicano in un tempo brevissimo, come è già successo e ricapiterà presto all’Inter. Davy Klassen, Stefano Sensi e Juan Cuadrado, sono gli unici che Inzaghi ha pescato di meno dalla panchina, vuoi per motivi fisici, vuoi per sensazioni di campo. Ma nel girone di ritorno si inserirà un’altra soluzione, che il mister spera di usare sicuramente di più. Si tratta dell’ultimo acquisto del mercato invernale dell’Inter: Tajon Buchanan, pronto a far tirare un po’ di fiato a Dumfries e a sostituire l’infortunato Cuadrado.

