Inzaghi non si vuole fermare: scudetto e record (personale) − CdS

Simone Inzaghi non vuole fermarsi. L’obiettivo è quello dello scudetto della seconda stella. Mancano 14 punti all’Inter e, come sottolinea il Corriere dello Sport, anche il mister nerazzurro ha un motivo in più per spingere i suoi.

RECORD − Obiettivo riprendere la marcia e non fermarsi più. Il giorno di Pasquetta l’Inter ritornerà in campo per giocare contro l’Empoli. La seconda stella è vicina, ma bisogna riprendere la marcia pre Atletico Madrid. Infatti, nelle ultime due uscite, sia per stanchezza mentale che fisica, l’Inter ha abbassato leggermente la barra subendo un’eliminazione in Champions League e un pareggio nei minuti finali col Napoli. Inzaghi è pronto a ripartire. Oltre alla vittoria del suo primo scudetto, il tecnico piacentino, scrive il Corriere dello Sport, spinge anche per conquistare il record personale di punti in Serie A. Ad oggi il suo miglior bottino è di 84, raccolto nella stagione chiusa dietro al Milan di appena due lunghezze. Oggi è a 76 punti con nove partite ancora da giocare. Lo scorso anno, invece, arrivò a 72. Con la Lazio si è spinto massimo a 78 punti nella stagione 2019-20. L ’allenatore classe 1976 è all’ottava stagione della carriera e per ben 6 volte si è spinto fino a quota 70 oppure oltre. Quest’anno con l’Inter potrebbe toccare per la prima volta quota 90, se non addirittura anche 100 se le cose andassero alla perfezione. Inoltre, Inzaghi ha anche migliorato il record di punti conquistati nel girone d’andata: 48 contro i 46 del primo anno. Al ritorno, ne ha già conquistati 28. Il suo record è di 38 (2021-22).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia