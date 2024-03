Acerbi, le ore della verità: domani la sentenza! Tre opzioni − TS

Sono giorni e ore di attesa in casa Inter. Domani, Francesco Acerbi saprà definitivamente il suo destino. Sul tavolo tre opzioni possibili.

VERDETTO − Ore di attesa in casa Inter. Oltre agli esami di Sommer e de Vrij, il club nerazzurro fa il conto alla rovescia per quanto riguarda la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea sul caso Francesco Acerbi-Juan Jesus. Come riferisce Tuttosport, sono tre le opzioni presenti sul tavolo: condanna di 10 giornate o a tempo determinato, come prevede l’articolo 28 contro la discriminazione, assoluzione e quindi nessuna giornata di squalifica, oppure squalifica di 2-3 giornate, in base all’articolo 39 sulla condotta antisportiva. Quest’ultima sarebbe una sorta di via di mezzo, una soluzione intermedia. Domani (forse già oggi, ma è complicato) arriverà la sentenza, che chiarirà una volte per tutte l’accaduto di Inter-Napoli.

Fonte: Tuttosport – F.M