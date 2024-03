Gudmundsson il Sanchez 2.0! L’Inter mostra al Genoa 2 baby − TS

C’è la fila per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa e della Nazionale dell’Islanda. Il suo nome è finito fortemente nel taccuino dei dirigenti dell’Inter. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro può giocarsi due pedine giovani di assoluto futuro.

PREFERITO − C’è sempre Gudmundsson nella testa dei dirigenti dell’Inter per rafforzare il reparto offensivo della prossima stagione. La stagione attuale sta per finire, ma è già il tempo di programmare e definire la stagione che verrà, quella infinita con ben cinque competizioni da giocare: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Super Champions League e Mondiale per Club. Per tenere testa e rimanere competitivi su tutto, l’Inter è pronta a consegnare nelle mani di Simone Inzaghi una rosa di tutto rispetto. In avanti, dopo aver preso Taremi, il nome su cui si farà sul serio è quello di Gudmundsson. Il giocatore del Genoa, 27 anni in estate, potrebbe diventare il sostituto di Sanchez per un ‘Niño Maravilla 2.0’. Sull’islandese c’è anche la concorrenza inglese del Tottenham e italiana della Juventus. Il Genoa valuta il suo gioiello, riferisce Tuttosport, 35 milioni di euro. Cifra che l’Inter vorrebbe abbassare con qualche intrigante contropartita. Sul piatto, il terzino Zanotti, oggi in forza al San Gallo in prestito secco, e la punta Francesco Pio Esposito, il terzo dei tre fratelli Esposito, e oggi militante allo Spezia in Serie B.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini