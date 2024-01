Inzaghi fissa gli obiettivi fino alla Juventus e studia un piano preciso – CdS

Simone Inzaghi sogna di tornare a Milano con l’ennesimo trofeo della sua gestione. Adesso è il momento di pedalare: contro il Monza prova generale, ricorda il Corriere dello Sport. L’obiettivo è quello di riconquistare la Supercoppa Italiana e arrivare allo scontro diretto contro la Juventus nelle migliori condizioni. Il tecnico nerazzurro ha studiato un piano ben preciso.

UN BENE – Simone Inzaghi vuole smaltire la delusione della Coppa Italia alla prima gara utile. Come ricordato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, tutto il male non viene per nuocere. L’eliminazione precoce dell’Inter dalla Coppa Italia, ha permesso ai nerazzurri di rientrare dai pochi giorni di vacanze natalizie con più riposo. L’assenza della competizione, ha dato modo alla squadra di avere tre settimane pulite e senza impegni extra. Con la possibilità di spalmare il lavoro su una settimana intera, l’Inter negli scorsi giorni ha caricato nei primi giorni della settimane per poi allentare a pochi giorni dalla partita. E la qualità messa in campo contro il Monza è stata sotto gli occhi di tutti.

ATTENZIONE – Con Simone Inzaghi alla guida della panchina, l’Inter ha sempre sofferto gli inizi del nuovo anno. Magari non gennaio, ma tra febbraio e marzo qualcosa ha sempre girato male. La gara contro il Monza è stata proprio una risposta perfetta: l’Inter ha dimostrato di essere tornata a indossare l’abito migliorare. Riuscendo a mettere al tappeto gli avversari già nella prima mezz’ora di gioco. La gara in Brianza però, pare sia stata il primo test del nuovo anno anche perché l’Inter partirà domani pomeriggio alla volta di Riyad dove venerdì sera giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. In Arabia Saudita, Inzaghi potrà contare su un gruppo ritrovato a livello psico-fisico e con l’infermeria vuota.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno