Lautaro Martinez vuole entrare nella storia dell’Inter e presto l’annuncio del rinnovo – TS

Lautaro Martinez ai tifosi dell’Inter ricorda le icone del passato, non solo dal punto di vista della forza, della bravura e del talento, ma soprattutto della sua correttezza dentro e fuori il campo. Rappresenta un giocatore d’altri tempi, con la voglia di vincere e un senso di appartenenza come pochi. Il bomber argentino vuole vuole entrare ancora di più nella storia e come ribadito da Tuttosport, presto rinnoverà.

GRANDE PROFESSIONISTA – Al di là dei gol fatti in totale o in questa stagione, Lautaro Martinez è sempre più simbolo di questa Inter. Non un “semplice” attaccante, bomber e punta di riferimento della squadra nerazzurra, ma un vero e proprio idolo per i tifosi, con l’obiettivo di diventare un’icona del calcio, un simbolo di correttezza con la fascia al braccio come i grandi giocatori d’altri tempi, dallo stesso Javier Zanetti, ma anche Paolo Maldini, passando per Alex Del Piero e Francesco Totti. Oggi Lautaro Martinez vuole più che mai diventare una bandiera dell’Inter anche per il futuro, mettendo la firma sul rinnovo di contratto quando tutti gli ultimi dettagli saranno messi a posto. L’argentino è pronto a firmare un rinnovo di contratto fino al 2028 a 8 milioni a stagione più bonus e, com’è giusto che sia, sarà annunciato in pompa magna dal club, sicuramente dopo la Supercoppa Italiana.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino