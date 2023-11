Inzaghi fa festa ma è Filippo: Salernitana-Lazio firmata da un ex Inter!

Salernitana-Lazio termina con il risultato probabilmente più inaspettato. Soprattutto dopo il finale di primo tempo. Dopo l’intervallo succede di tutto e la nuova squadra del più grande degli Inzaghi può finalmente festeggiare i tre punti… grazie al suo ex Inter più rappresentativo

RIBALTONE GRANATA – Spettacolo e reti in Salernitana-Lazio, primo anticipo della 13ª giornata di Serie A dopo la sosta. Il rigore di Ciro Immobile al 43′ sblocca la partita ma allo stesso tempo illude la Lazio a Salerno. Nella ripresa arriva prima il pareggio, firmato da Grigoris Kastanos al 55′, poi il sorpasso. E la firma sul 2-1 al 66′ non è certo banale: il tiro dalla distanza vincente è quello di Antonio Candreva, ex Inter ma soprattutto ex Lazio. Per la Salernitana, sempre ultima in classifica ma adesso a pari punti con l’Hellas Verona a quota 8, si tratta della prima vittoria stagionale in campionato. La prima di Filippo Inzaghi da allenatore granata. La Lazio di Maurizio Sarri resta ferma a 17 punti insieme al Monza in nona posizione. Tra poco in campo Atalanta-Napoli (18:00) con il secondo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Dopo il 2-1 di Salernitana-Lazio, il Mazzarri-Day sta per iniziare a Bergamo alla vigilia dell’attesissima Juventus-Inter in Serie A. La sosta per le nazionali è già un lontano ricordo…