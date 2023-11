Merlo: «L’Inter ha dimostrato che il Derby di Milano è nerazzurro! Ora…»

Merlo si esalta per la vittoria dell’Inter Women nel Derby di Milano in Serie A Femminile. La numero 13 nerazzurra, intervistata da Inter TV al termine di Inter-Milan, festeggia anche un importante traguardo personale, che curiosamente coincide proprio con la partita odierna

FESTA COMPLETA – Una partita che vale più di altre. Se non altro perché è la numero 100 in maglia Inter Women per Beatrice Merlo, numero 13 nerazzurra. Festa perfetta anche e soprattutto grazie all’1-0 di Inter-Milan in Serie A Femminile, che Merlo commenta così: «Beh, alla fine il derby è un derby. Cioè, il derby lo vince chi ci mette più cuore. E noi oggi abbiamo dimostrato che il derby è nerazzurro! Alla fine vincere e fare bene ti dà una spinta importante. Vince il derby ancora di più! Sì, è finita solo 1-0, ma le occasioni le abbiamo avute. Dobbiamo essere più concrete e migliorare in questo, ma l’importante è che abbiamo vinto». E ancora Merlo: «Certo, adesso c’è la pausa nazionali e lasciamo questa sosta per riprenderci, per concentrarci sulle nazionali e noi per migliorarci sotto certo aspetti. Al contesto non potevamo chiedere di meglio, all’Arena. La nostra casa. Nel derby. Giocarlo qui. Il primo. E vincerlo! Non c’è niente da dire…». Queste le parole di “Miss 100 Presenze” Merlo a Inter TV al termine di Inter-Milan Women.