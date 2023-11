Cambiaghi: «Da interista sognavo di giocare un derby. Stra-felice!»

Non può che essere Cambiaghi la protagonista di Inter-Milan Women. Il suo gol ha deciso il derby di Milano. Così l’attaccante interista parla su RaiSport al termine della gara.

INTERISTA – Michela Cambiaghi esprime tutta la sua contentezza dopo la vittoria e la prestazione in Inter-Milan Women: «Son davvero contenta. Giocare in uno stadio del genere, così storico, e soprattutto giocare un derby. Io che sono interista non vedevo l’ora di giocarlo. Sono stra-felice che l’Inter Woman ha vinto e anche di aver segnato. Son tornati i tre punti. Sono felice perché un’altra convocazione con l’Italia era quello che volevo. Adesso sono pronta per continuare anche in Nazionale. è stato bellissimo perché così tanti tifosi non li avevamo mai visti. Io non avevo mai giocato un derby e un’atmosfera del genere ti aiuta davvero tanto. Soprattutto negli ultimi minuti, quando eravamo stanche, abbiamo continuato a lottare su ogni pallone. E quella è la forza che ti viene da fuori».