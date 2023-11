Inzaghi non nasconde i suoi assenti: la situazione prima di Juventus-Inter

Inzaghi è pronto a sfidare Allegri in Juventus-Inter. Praticamente nessun dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro ma un paio di punti interrogativi in panchina. Ecco le ultime novità

SITUAZIONE INFERMERIA – La vigilia di una partita offre sempre spunti interessanti. Soprattutto in chiave convocati e quindi formazione. Il canovaccio non cambia prima di Juventus-Inter, in programma a Torino nel posticipo serale. E se i dubbi di formazione per Simone Inzaghi sono praticamente pari a zero, la situazione in panchina è in continuo aggiornamento. Ad Appiano Gentile lo stesso Inzaghi, protagonista in conferenza stampa, fa il punto sugli assenti certi e quelli potenziali: «Per quanto riguarda la partita di domani, sicuramente non ci saranno Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard (infortunati, ndr). Alexis Sanchez è tornato dalla nazionale con una leggera distorsione alla caviglia e non è riuscito a fare allenamento. Juan Cuadrado ieri ha fatto il primo allenamento completo. È un grandissimo giocatore che in questi cinquanta giorni ha avuto un problema al tendine mai avuto in carriera. Sappiamo che può essere una grandissima risorsa e valuteremo dopo l’allenamento di oggi». Si attendono novità in queste ore proprio sul grande ex Cuadrado e su Sanchez che, in ogni caso, per Inzaghi non saranno certo titolari in Juventus-Inter.