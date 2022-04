Inter, vittoria sulla Juventus ‘cancella’ il Derby. Nuova consapevolezza – TS

Juventus-Inter si è conclusa con una vittoria dei nerazzurri, che hanno sfoderato una prova di carattere all’Allianz Stadium. Il successo, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, cancella la sconfitta nerazzurra nel derby e da una nuova consapevolezza alla squadra di Inzaghi

CONSAPEVOLEZZA – La vittoria dell’Inter sulla Juventus potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione dei nerazzurri. Il cammino della squadra di Inzaghi si era inceppato dopo la sconfitta nel Derby contro il Milan di inizio febbraio, con l’Inter che, pur dominando per larghi tratti, si era arresa alla doppietta in 5′ di Giroud. La vittoria sui rivali bianconeri, però, secondo Tuttosport, avrebbe permesso di “cancellare” la sconfitta pesantissima (soprattutto per il morale) del Derby, donando nuova consapevolezza alla squadra nerazzurra. È possibile vincere le partite senza per forza dominare l’avversario nel gioco. Una risorsa mentale indispensabile per una squadra che, adesso, può ripartire con forza e finire al meglio la stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi