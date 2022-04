Calhanoglu dietro le punte, il tentativo di Inzaghi per Juventus-Inter

In Juventus-Inter Inzaghi ha cercato di cambiare qualcosa nella sua consueta tattica. Soprattutto nella posizione di Calhanoglu.

DETTAGLIO TATTICO – In molti hanno chiesto a Inzaghi di mettere mano alla sua Inter. Cercare un cambiamento anche attraverso una svolta tattica. Contro la Juventus non è esattamente andata così. Ma il tecnico ha cercato una novità, legata in particolare alla posizione e ai movimenti di Hakan Calhanoglu.

TREQUARTISTA IN POSSESSO – Il turco è partito come di consueto da interno sinistro nel 3-5-2 del tecnico. Ma nello sviluppo dell’azione ha avuto un compito particolare. Diverso dal solito. Questa grafica presa dal report della Lega Serie A mostra le posizioni medie dell’Inter con la squadra in possesso palla:

Come evidente, Barella e Calhanoglu avevano indicazioni differenti. Il primo di allargarsi per aiutare Dumfries sulla destra. Il secondo di andare dietro alle punte, da trequartista. Non a caso è stato il migliore come passaggi riusciti sulla trequarti, con 10. Su 28 totali, il che fa capire ancora meglio la sua zona di gioco. Niente di rivoluzionario, ma un cambiamento rispetto al solito.