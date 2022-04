Dybala, finale di stagione una vetrina. Inter (e non solo) alla finestra – TS

Paulo Dybala è destinato ad infiammare il mercato estivo. Il calciatore, che lascerà la Juventus, dovrà sfruttare il finale di stagione come una “vetrina”. Inter, e non solo, alla finestra

VETRINA – Paulo Dybala in Juventus-Inter non ha brillato. In quella che da molti, nell’ambiente bianconero, è staa considerata come la prima partita da ex-juventino, dopo le dichiarazioni di Arrivabene sul suo futuro, il calciatore argentino non ha brillato. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport, ciò è da implicare ad un problema di testa. può aver pesato, sulla prestazione, l’idea di dover lasciare la Juventus dopo sette anni. Adesso, però, la “Joya” dovrà sfruttare il finale di stagione come vetrina per trovare una squadra che vada di pari passo con le sue ambizioni. L’Inter, in tal senso, segue la vicenda da vicino, ma non è l’unica: dall’estero (Spagna ed Inghilterra) potrebbero presto farsi avanti in maniera concreta.

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti