Tronchetti Provera: «Inter? C’è speranza! Inzaghi ha grande panchina»

L’Inter ha battuto 0-1 la Juventus all’Allianz Stadium e, con il pari del Milan, si è rimesso pienamente in corsa per lo scudetto. In merito a questo ha parlato il vice presidente della Pirelli, Tronchetti Provera. Ecco le sue parole.

SPERANZA – L’Inter ha vinto contro la Juventus e ora si trova potenzialmente a -1 dalla vetta del Milan in caso di successo contro il Bologna nel recupero. In merito a questo ha parlato Tronchetti Provera. Ecco le sue parole a Gr Parlamento. «Juventus-Inter? Regala fiducia a un’inter che viene da una serie negativa e che rischiava di compromettere il percorso verso lo scudetto. Per l’Inter è stata una partita sofferta come per la Juventus, abbiamo visto due squadre che si giocano il futuro. La partita è stata decisa dalla volontà dell’Inter ma anche dalla delusione di una attacco della Juventus molto forte. Insomma, una partita che la sorte ha deciso dalla parte dell’Inter. Nel secondo tempo abbiamo rivisto il Barella di sempre, un buon presagio per il futuro. Queste serate sono speciali per noi interisti. I giocatori ci sono, c’era anche un buon calcio due mesi fa e si ricostruisce quello spirito si può sperare. Favorita? Si arriverà fino all’ultima giornata così. E’ un campionato di particolare incertezza che rende ogni settimana, per chi è appassionato di calcio, veramente entusiasmante. Tutto può essere ribaltato. D’Ambrosio? L’Inter ha un’ottima panchina, merito della società questo. E’ una squadra che può competere ami massimi livelli. Per Inzaghi è difficile dare spazio a tutti non avendo più la Champions League come possibilità. L’Inter è motivata e le chance di arrivare in fondo a vincere c’è possibilità. -11 dall’Inter di Conte? E’ un fatto, un fatto che tutti abbiamo realizzato. Quella non vittoria con il Milan ha cambiato le sorti del campionato dell’Inter con la squadra che ha perso fiducia e non si è più ritrovata».