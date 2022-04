Caso plusvalenze, ecco le udienze. Un rischio per Juventus e altri club – CdS

Caso plusvalenze, Juventus e altri club a processo tra sette giorni: ecco cosa rischiano. Come riportato dal Corriere dello Sport, la FIGC fissa le date delle udienze.

CASO PLUSVALENZE – Sul fronte giustizia sportiva, sono state fissate le udienze per i presunti illeciti amministrativi degli 11 club deferiti dalla Procura Federale la scorsa settimane (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli, Chievo, Novara) e di 61 dirigenti o amministratori che avrebbero gonfiato secondo l’accusa i valori di diverse plusvalenze: le società di serie A rischiano un ammenda e i loro dirigenti una squalifica per aver violato l’articolo 31 comma 1. Il procedimento del Tribunale nazionale della Figc si terrà il 12, il 14 e il 15 aprile in videconferenza. La data del processo arriva a soli tre giorni dal deferimento della Procura Federale

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

