Barcellona, all-in Lewandowski. Contropartita al Bayern esclude Ginter?

L’Inter ha vinto 0-1 domenica sera all’Allianz Stadium e si è rilanciata eccome nella corsa allo scudetto. Intanto si pensa ovviamente anche al prossimo calciomercato con il nome di Ginter che continua a ronzare. Il Bayern Monaco sembra averlo abbandonato e una conferma arriva dalla Spagna, sponda Barcellona.

CHIUSURA – L’Inter vuole rimanere in corsa per lo scudetto e mettersi la seconda stella sul petto la prossima stagione. I nerazzurri ora preparano la sfida al Verona ma intanto guardano anche al calciomercato. Il nome del difensore tedesco Ginter, continua a ronzare dalle parti di Viale della Liberazione. Il difensore si libererà a zero il prossimo giugno dal Borussia Mönchengladbach con il Bayern Monaco che, dopo essersi interessato, gli ha chiuso le porte in faccia nonostante l’addio di Sule. I bavaresi infatti sono pronti a schierare Pavard come centrale e questo porterebbe il Bayern alla ricerca di un terzino destro (vedi articolo). Un nome? Sergino Dest. Il laterale del Barcellona potrebbe essere l’indiziato giusto per convincere il club bavarese a lasciar andare Roberto Lewandowski. Questo è quanto si capisce da ciò che riporta il quotidiano spagnolo Sport. Insomma, con l’arrivo di un terzino in Baviera, Ginter dovrebbe seriamente guardare altrove. E l’Inter ovviamente resta una grande possibilità.

Fonte: Sport