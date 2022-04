Inter, vittoria su Juventus rilancia corsa scudetto. Cammino in discesa – TS

Il successo dell’Inter sulla Juventus rialimenta la corsa scudetto dei nerazzurri. Che adesso hanno un calendario in discesa rispetto alle rivali. L’analisi del Tuttosport

RILANCIO – L’Inter ha rialzato la testa, dopo due mesi in difficili in campionato, con una vittoria fondamentale sul campo della Juventus. I nerazzurri, rispetto alle rivali, hanno apparentemente un calendario più abbordabile: l’unico big match che la squadra di Inzaghi affronterà da qui alla fine del campionato, infatti, è il match contro la Roma che si disputerà a San Siro nel corso della 34esima giornata. Sulla corsa scudetto peserà, inoltre, la sfida di recupero contro il Bologna, vero ago della bilancia per lo scudetto, secondo il quotidiano. E le rivali? Il Napoli, dopo aver superato l’ostacolo Atalanta, dovrà sfidare Fiorentina e Roma. Il Milan, dopo la sfida di questa sera col Bologna, è atteso da Torino, Genoa e Lazio.

Fonte: Tuttosport