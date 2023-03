Inter, vietato non andare in Champions League! Ecco quanti soldi rischia – CdS

L’Inter ha come obbligo quello di arrivare in Champions League, ossia chiudere questa Serie A fra le prime quattro. Lo ha ribadito la società a Inzaghi (vedi articolo) e il Corriere dello Sport indica la cifra che c’è in ballo.

VIETATO FALLIRE – L’Inter è costretta ad andare nella prossima Champions League per sopravvivere. Non c’è alternativa, bisogna chiudere fra le prime quattro o sarà letteralmente un bagno di sangue a livello economico. Il Corriere dello Sport stima in cinquanta milioni la cifra che l’Inter perderebbe senza la massima competizione UEFA. Ossia poco meno del minimo già garantito per questa stagione dalla partecipazione al torneo (vedi articolo). In tal senso andare ai quarti di finale porterebbe altri undici milioni circa. Per l’Inter non andare in Champions League vorrebbe dire un inevitabile ridimensionamento, parola che fa molta paura sia ai dirigenti sia alla stessa società. E metterebbe ulteriormente in difficoltà il club per rispettare i paletti del Settlement Agreement.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia