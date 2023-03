Inter, la richiesta della dirigenza a Inzaghi: obiettivo chiaro e prioritario – CdS

Ieri ad Appiano Gentile doppio confronto, prima tra la dirigenza dell’Inter e Inzaghi poi fra lo stesso allenatore e i calciatori (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa sapere quale richiesta la società ha fatto al tecnico.

UNITI VERSO IL TRAGUARDO – L’Inter ha poco meno di cento giorni per rendere la stagione positiva e non piena di rammarico. E dovrà farlo ottenendo – come minimo – un obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League tramite la Serie A. Ossia chiudere nei primi quattro posti, per non avere un danno evidente a livello economico e sportivo. È questa la richiesta che, ieri pomeriggio, la dirigenza al completo ha fatto a Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport segnala come per l’Inter sia prioritario rimanere nella top-4 in classifica. Serve quindi pensare al campionato, prima ancora del ritorno degli ottavi col Porto e delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus. Per questo le prossime due partite, contro Lecce e Spezia, saranno determinanti per capire se l’Inter avrà reagito o se avrà confermato le incertezze di questo inizio di 2023.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia