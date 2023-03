Marotta crede nella crescita di Inzaghi: da trovare costanza in campionato – TS

Giuseppe Marotta mantiene fiducia nell’operato di Simone Inzaghi. L’Ad nerazzurro ha confermato però la necessità di trovare continuità di rendimento anche in campionato

CONTINUITÀ – La costanza in campionato è il punto debole dell’Inter di quest’anno. L’Ad Beppe Marotta, nell’intervista di lunedì a Sky (qui i dettagli), ha ribadito come il trofeo più ambito rimanga lo Scudetto. Il dirigente nerazzurro crede nella crescita di Inzaghi, sebbene dopo l’addio di Conte Marotta propendesse di più per Massimiliano Allegri sulla panchina nerazzurra. Secondo l’ex dirigente dei bianconeri, la continuità in campionato fa la differenza tra una grande squadra e una squadra che grande non lo è.

Fonte: TuttoSport – S.P