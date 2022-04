Inter-Verona, 4 curiosità: San Siro talismano e una cifra tonda nel mirino

L’Inter sabato sfida il Verona nel match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 18.00. Il club nerazzurro snocciola qualche curiosità sul match, compreso un precedente positivo legato al sabato di San Siro.

CENTESIMO – L’Inter sfida il Verona sabato a San Siro alle ore 18.00 nel match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Tra le curiosità del match ce n’è una che salta all’occhio: la squadra nerazzurra è quella che ha vinto più partite in Serie A contro il Verona, ovvero 36 successi in 61 precedenti. L’ultima vittoria dell’Inter con i veneti risale al 1992: 1-0 al Bentegodi con il gol di Ezio Rossi. Qualora l’Inter dovesse segnare, si tratterebbe del centesimo gol contro i gialloblù in Serie A.

INTER-VERONA: LA FEBBRE DI SAN SIRO

SABATO PORTA FORTUNA – L’altra curiosità è legata al sabato di San Siro. Inter e Verona si sono incontrate sei volte di sabato in Serie A, con sei vittorie nerazzurre. L’ultima nel 2019, in rimonta, con i gol di Matias Vecino e Nicolò Barella. La partita mette a confronto la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio (19), vale a dire l’Inter e quella che ne ha persi di più da situazione di vantaggio, il Verona (22).