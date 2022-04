Langella: «Inter favorita, ma spero di sbagliarmi. Vorrei un’altra»

Langella tifa ‘contro’ l’Inter, pur pensando che alla fine sarà la squadra di Inzaghi a vincere la Serie A. L’ex attaccante fra le altre di Atalanta, Bari e soprattutto Cagliari, intervistato da JuventusNews24, commenta la corsa per il titolo.

TUTTO APERTO – Antonio Langella vede una Serie A senza padroni: «La Juventus, anche se ha perso lo scontro diretto con l’Inter favorita per vincere lo scudetto, ha fatto una grande partita e forse non meritava neanche la sconfitta. Non è molto lontana, e poi ha una grande squadra, molto completa. Secondo me se qualcuno lassù rallenta ancora la Juventus se la può giocare fino alla fine senza problemi. Chi vincerà il titolo? In questo momento dico sempre l’Inter perché, anche se ha rallentato, resta la squadra più completa. E se vince il recupero con il Bologna è sempre lì. Se devo dire una squadra faccio il nome dell’Inter, anche se spero di sbagliarmi. Vorrei lo vincesse il Napoli, perché sta giocando benissimo: da tifoso napoletano spero lo vincano loro, se lo meriterebbero».

Fonte: juventusnews24.com – Luca Fioretti