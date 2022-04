Palmeri dà i voti: «Inzaghi voto minimo 6,5. Pioli 7,5. Ma c’è un range»

Tancredi Palmeri, in collegamento su TMW Radio, ha voluto dare i voti agli allenatori in vetta al campionato e in corsa per lo Scudetto. Inzaghi dell’Inter, Pioli del Milan e Spalletti del Napoli. Voto bassissimo ad Allegri.

PAGELLE − Tancredi Palmeri dà i voti ai tre tecnici in lotta per lo Scudetto: «Per Stefano Pioli, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti mancano ancora degli obiettivi grossi e medi. Ma c’è un range. Per Pioli, il voto – vada come vada – è 7,5 quello minimo. Se vince lo scudetto è 9, se fa il doblete è 9,5. Se vinci la Coppa Italia è 8. Per Inzaghi, il voto minimo è 6,5; se vince lo scudetto è 9, se fa il doblete è 9,5; se vince la Coppa Italia è 8. Per Massimiliano Allegri il voto è al momento 3; se vince la Coppa Italia gli do il 6 altrimenti rimane 3. Il quarto posto è quasi sicuro per la Juventus. Per Spalletti, voto minimo 7 e poi voto massimo direi 9».