Trevisani: «Lukaku e l’Inter? Si mancano in maniera clamorosa! Poi dipende»

Trevisani, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha espresso una sua opinione relativa a Lukaku e all’Inter. Il telecronista non ha alcun dubbio in relazione alle voci di un ritorno.

SCELTA PESSIMA − Riccardo Trevisani si esprime sul caso relativo a Romelu Lukaku: «Penso che ci sia una questione legata al pentimento. Si è reso conto non tardivamente di aver fatto una scelta pessima. Si mancano a vicenda in maniera clamorosa con l’Inter. Dal punto di vista tattico e in base alle dichiarazioni fatte credo che Lukaku vorrebbe andar via. Poi su un possibile ritorno all’Inter dipende dalla decurtazione del suo stipendio».