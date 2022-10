Inter, il ritiro sarà a Malta. Certe anche 2 amichevoli: le avversarie − CdS

In vista della grande sosta Mondiale, l’Inter ha scelto la sede del suo ritiro. Con molta probabilità sarà Malta. Ci saranno anche diverse amichevoli, due avversarie già annunciate

PACCHETTO − Sarà Malta la sede del ritiro dell’Inter. Manca solo l’ufficialità. Il club nerazzurro ha scelto la location per il ritiro Mondiale di dicembre. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi per mantenere viva e alta la concentrazione giocherà anche alcune gare di buon livello. Due amichevoli presenti nel pacchetto, con tre in via di definizione. Il 16 dicembre ci sarà il Betis a Siviglia, il 22 a Reggio Calabria con avversario ancora da comunicare. Mentre il 28 a Reggio Emilia sarà la volta del Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno