Brozovic migliora, Bayern Monaco come test Juventus? L’Inter valuta − CdS

Brozovic anche ieri a parte ma sta recuperando dal suo infortunio ai flessori. Il regista croato potrebbe già rivedersi col Bayern Monaco. Test match in vista della Juventus

CHECK-UP − Dopo aver recuperato Romelu Lukaku, per cui ancora filtra tanta cautela (vedi articolo), in casa Inter si monitorano anche le condizioni di Marcelo Brozovic. Il regista croato, out dalla partita in Nazionale del 25 settembre, anche ieri si è allenato a parte e non prenderà parte alla partita contro la Sampdoria. Si ragiona dunque in ottica Bayern Monaco. “L’amichevole Champions League” contro i bavaresi potrebbe essere un buon test per mettere i primi minuti nelle gambe. Una sorta di check-up anche in vista della Juventus. Se tutto andrà bene, si candida anche ad una maglia dal 1′ contro i bianconeri.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno