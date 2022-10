Inzaghi mischia le carte per Inter-Sampdoria: difesa e corsie switch − CdS

Inzaghi pensa a dei piccoli cambiamenti di formazione per Inter-Sampdoria. Il tecnico piacentino dovrebbe cambiare qualcosina in difesa e sulle fasce. Serve l’apporto di tutti

CAMBIAMENTI − Dopo l’impresa in Champions League per l’Inter è tempo di campionato. Non c’è tempo per riposarsi. Simone Inzaghi sta pensando a qualche cambiamento nell’undici vincente contro il Viktoria Plzen. Stefan de Vrij va verso il rientro dal primo minuto, mentre sulle corsie è atteso un totale switch. Robin Gosens a sinistra e Matteo Darmian a destra insidiano rispettivamente Federico Dimarco e Denzel Dumfries. Serve l’apporto di tutti, i nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila in Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno