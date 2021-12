L’Inter riparte, dirigenza presente al completo al primo allenamento

Nel giovedì appena concluso l’Inter ha ricominciato ad allenarsi dopo la sosta natalizia. Alla seduta, dove Inzaghi non aveva il gruppo al completo (vedi articolo), c’era però tutta la dirigenza.

I VERTICI – Alla ripresa degli allenamenti il gruppo squadra dell’Inter ha trovato la dirigenza ad accoglierli. Come riporta Sky Sport, lo stato maggiore (italiano) della società era presente ad Appiano Gentile per il ritorno in campo dopo le festività. Fra i presenti i due amministratori delegati, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, così come il direttore sportivo Piero Ausilio. Per l’Inter era la prima seduta dopo la partita col Torino del 22 dicembre scorso.