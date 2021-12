Inter, non tutti presenti al primo allenamento: qualche assente ‘giustificato’

L’Inter oggi è tornata ad allenarsi dopo una settimana di vacanza. Alla seduta ad Appiano Gentile non ha preso parte Dzeko per un raffreddore (vedi articolo), ma il bosniaco non era l’unico assente.

NON AL COMPLETO – Per il primo allenamento dopo Natale Simone Inzaghi non ha ritrovato l’Inter al completo. Come annuncia Sky Sport, in un servizio a firma Marco Bovicelli, alla ripresa non erano presenti i sudamericani. Nessun caso né “pericoli” legati ai contagi: si tratta di un’assenza giustificata. Chi ha passato le feste dall’altra parte del mondo ha goduto di un giorno in più di riposo, visto il lungo viaggio. L’Inter continuerà gli allenamenti in vista della trasferta di Bologna, giovedì 6 gennaio alle ore 12.30.