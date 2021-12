Prima Pagina IN Edicola: Inter a Straus? Zhang ha data. Lukaku sogno prestito

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter americana mese decisivo. Lukaku: «Tornerò». Suning aspetta la risposta di Straus entro fine gennaio. Romelu in TV: «Tornerò».

TUTTOSPORT

Supercoppa Italiana rinviata! COVID-19 e caos biglietti. Inter e Juventus d’accordo: no al 12 gennaio, si cerca una data in Primavera. Fra le cause la capienza ridotta al 50%. Lukaku: «Ho l’Inter nel cuore, tornerò!» Clamoroso Romelu: «Chiedo scusa ai tifosi». Il sogno: in prestito fino a giugno. Intervista a Walter Sabatini: «Juventus, è Icardi il bomber giusto. Ho avuto Mauro all’Inter, può fare venticinque gol anche a cinquant’anni».