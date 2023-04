Inter ringrazia l’Atalanta! Sconfitta in casa dal Bologna

Per fortuna dell’Inter, perde l’Atalanta in casa 0-2 contro il Bologna grazie alle reti di Sansone e Orsolini ancora decisivi per la squadra allenata da Thiago Motta.

ANCORA QUARTI – Vince il Bologna di Thiago Motta in trasferta contro l’Atalanta. Al 48′ Sansone sblocca il risultato: dopo una serie di dribbling l’attaccante serve Barrow che ricambia il favore e con il mancino Sansone sblocca il risultato. All’81’ senza Orsolini sulla ribattuta del portiere, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si toglie la maglia nell’esultanza e viene anche ammonito, essendo diffidato salterà la prossima sfida di campionato contro il Milan. All’86’ ci riprova Orsolini, classica azione dalla destra, si accentra e calcia con il sinistro trovando il raddoppio. L’Atalanta perde in casa 0-2, l’Inter al momento resta quarta in classifica a quota 51 punti in attesa della Roma impegnata oggi con il Torino.