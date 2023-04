Sernicola beffa Stankovic! Rimonta incredibile della Cremonese

La Cremonese agguanta due volte il pareggio in casa della Sampdoria e sul finale beffa la squadra di Dejan Stankovic addirittura con un gol incredibile di Sernicola che vale il 2-3 finale.

IN RIMONTA – Dopo appena 14′ Leris sblocca il risultato grazie al cross di Augello dalla sinistra e il colpo di testa per il giocatore che segna il primo gol in questa stagione. Ghiglione ritrova il pareggio sul cross di Quagliata, la palla sbatte per terra e poi scavalca Ravaglia. Al 65′ ancora Augello inventa dalla sinsitra con un cross per Lammers che di testa riporta il risultato in vantaggio per i blucerchiati. Ma la Cremonese di Davide Ballardini non demorde e a sei minuti dalla fine Dessers dalla destra mette in mezzo un pallone dove si fa trovare pronto addirittura Lochoshvili che segna di petto. A pochi minuti dalla fine la Cremonese non si accontenta e Sernicola trova un gol incredibile dalla distanza, si accentra e calcia con il sinistro. La partita termina 2-3.