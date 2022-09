Inter, rientrati i primi nazionali. Lautaro Martinez e Correa? Nuova logistica!

È la settimana dei rientri all’Inter con alcuni nazionali ritornati a disposizione di Inzaghi. Attenzione sugli argentini Lautaro Martinez e Correa, per loro un nuovo piano di rientro

NAZIONALI − In casa Inter, è tempo di rientri e valutazioni. Oltre alla situazione Calhanoglu-Lukaku (vedi articolo), Simone Inzaghi è pronto a riaccogliere i primi nazionali. Marcelo Brozovic ha fatto rientro (vedi articolo) ma purtroppo non sarà arruolabile per diverse partite. A Milano si sono rivisti gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, che hanno terminato gli impegni con l’Olanda. Domani toccherà agli italiani Nicolò Barella, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi. Gli ultimi a rientrare saranno gli argentini. Per loro, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, c’è in atto un piano ben preciso. Questa notte sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa giocheranno la loro ultima gara con l’Argentina e già mercoledì notte dormiranno a Milano per essere a disposizione di Inzaghi giovedì. Logistica migliorata rispetto all’anno scorso quando molte volte i sudamericani si ritrovavano ad Appiano Gentile solamente per la rifinitura.