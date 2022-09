Calhanoglu e Lukaku, il bollettino medico: Inzaghi ne recupera uno! − Sky

Bollettino medico in casa Inter con le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Lukaku. I due giocatori hanno passato ad Appiano Gentile la sosta per le Nazionali con Inzaghi

BOLLETTINO MEDICO − Matteo Barzaghi illustra la situazione infortunati in casa Inter: «Hakan Calhanoglu sta meglio, tra domani e dopo domani rientrerà in gruppo. Ci sarà con la Roma. Romelu Lukaku più indietro rispetto al turco, ha fatto gli esami. Il suo percorso di guarigione si sta ultimando, impossibile vederlo dal 1′ con la Roma. Dzeko si candida per vestire da titolare».