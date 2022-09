Barzaghi: «Dzeko cabala con la Roma. Dimarco? Mancini aiuta Inzaghi!»

Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, afferma che Edin Dzeko è l’attaccante più in forma dell’Inter e che probabilmente sarà titolare contro la Roma. Poi parla di come Mancini possa aver consigliato Inzaghi sulla posizione in campo di Federico Dimarco.

CERTEZZA IN AVANTI – Edin Dzeko si candida a una maglia da titolare contro la Roma nel big match di San Siro, in programma sabato 1 ottobre. Secondo Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi punterà sul bosniaco fin dall’inizio, vista la situazione nel reparto offensivo (vedi articolo): «Dzeko ieri ha segnato con Bosnia, entrando secondo tempo e dimostrando quindi di essere in un buon momento di forma. prima della sosta aveva segnato in Champions League contro il Viktoria Plzen e con l’Udinese era stato uno dei migliori. L’anno scorso l’Inter ha affrontato tre volte i giallorossi. Dzeko segnò all’olimpico e nel quarto di finale di Coppa Italia. Una cabala che Inzaghi potrebbe inseguire quest’anno. Aldilà di questo, Dzeko è quello che sta meglio e al momento è la certezza là davanti».

DIMARCO IN RAMPA DI LANCIO – Barzaghi affronta anche il tema Dimarco. L’esterno nerazzurro ha offerto due grandi prestazioni con la Nazionale italiana nel ruolo di esterno sinistro. Il giornalista suggerisce come questo impiego da esterno da parte di Roberto Mancini possa far riflettere anche Inzaghi: «Dimarco ha fatto bene con la Nazionale. In fascia ha dato un grande contributo anche in fase offensiva: gol con l’Ungheria e palo contro l’Inghilterra. Nell’Inter ha giocato prevalentemente da braccetto sinistro, su 8 partite ne ha giocate 6 in quella posizione. Mancini ha mandato un suggerimento a Inzaghi: Dimarco in quella posizione può dare fastidio con cross e tiri». Così Barzaghi conclude il suo aggiornamento quotidiano sull’Inter.