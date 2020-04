Inter-Milan, eDerby di Milano show! Il report della sfida Esposito-Leao

Condividi questo articolo

Concluso poco fa il primo eDerby di Milano, Inter-Milan, condotto da Sebastiano Esposito e Rafael Leao su PES 2020

eDERBY DI MILANO – Pari spettacolo nell’eDerby di Milano, Inter-Milan, tra Sebastiano Esposito e Rafael Leao su PES 2020. Vantaggio rossonero al 44′ con il gol di Rafael Leao che, servito da Zlatan Ibrahimovic, solo davanti a Handanovic non sbaglia. Al 47′, in apertura di secondo tempo, con Romelu Lukaku che firma il pareggio. Al 76′ ribalta tutto Lautaro Martinez. I rossoneri però non mollano ed appena due minuti dopo è Ibrahimovic a mettere di nuovo in perfetto equilibrio la stracittadina.